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"КАМАЗ" и Daimler начали сборку нового грузовика Canter TF

Сегодня, 11:44

На производственных мощностях совместного предприятия "Даймлер КАМАЗ РУС", организованного немецким автоконцерном Daimler и российским производителем грузовиков «КАМАЗ», стартовало производство нового среднетоннажного большегруза Canter TF. В продажу новинка должна поступить 1 июля нынешнего года.

Новый тягач Canter TF выйдет в двух вариантах исполнения весом до 7,5 и 8,55 тонны. Под капотом нового большегруза разместятся 150- и 175-сильные моторы объемом 3,0 литра, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5». Двигатели функционирует в тандеме с 5-диапазонной МКПП. Новинка должна сменить на российском авторынке грузовик Canter TD.

Стоимость нового автомобиля пока покрыта тайной. Также в секрете держится внешнее оформление нового грузовика.

 

Необходимо напомнить, что в 2010 году Mitsubishi Fuso Bus Corporation совместно с «КАМАЗ» начали российское производство Mitsubishi Fuso Canter. Два года назад «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» и «Мерседес Бенц Тракс Восток» объединили в единое СП «Даймлер КАМАЗ РУС».

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