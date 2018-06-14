Китайцы показали электрический клон внедорожника Suzuki Jimny

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Китайские машиностроители продолжают клонировать автомобили авторитетных производителей. На этот раз отличилась мотоциклетная компания Dayang. Она показала маленький ситикар, который похож на японский Suzuki Jimny 1998 года.

Китайский клон внедорожника Suzuki Jimny получил название Chok G1. Автомобиль обзавелся каркасно-панельной конструкцией и габаритами в 3214х1466х1580 мм.

Модель Chok G1 получила электрическую силовую установку производительностью 8 л.с. Она получает энергию от свинцово-кислотного аккумулятора, обеспечивающего машине запас хода в 200 км. Транспортное средство может разогнаться до скорости в 46 км/ч.

Стоимость модели Chok G1 в Китае составляет от 44 800 до 51 800 юаней (от 435 000 до 502 000 рублей). Оригинальный внедорожник Suzuki Jimny в КНР предлагается минимум за 141 800 юаней (1 377 000 рублей).

Chok G1 примечателен тем, что для его вождения в Китае не нужны права. Однако на этой машине, и на других автомобилях такого типа нельзя передвигаться по городу со скоростью выше 50 км/ч.