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В сети опубликованы официальные фото нового BMW Z4 Roadster

Сегодня, 11:33

BMW готовит к презентации новый серийный BMW Z4 Roadster с двумя дверями и мягкой складной крышей. В данной модели присутствуют элементы концепта, презентованного еще в 2017 году.

Инженеры постарались сохранить классические параметры кузова, добавили расширенную решетку радиатора. BMW Z4 Roadster оснащен 3-литровым двигателем с мощностью 360-380 лошадиных сил.

Известно, что BMW Z4 Roadster создавался параллельно с Toyota Supra на платформе, разработанной Toyota, но ничего общего с ней не имеет. Новый спорткар разработчики представляют как «чистокровного родстера», конкуренцию которому сможет составить лишь Porsche Boxster.

Баварский спорткар BMW Z4 Roadster уже был протестирован на Нюрбургринге, одной из сложнейших трасс Формулы 1.

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