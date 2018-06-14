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Новый Ford Explorer стал полицейским

Сегодня, 13:00

Внедорожник Ford Explorer превратили в полицейский автомобиль. Накануне американские машиностроители показали новинку в рамках закрытого мероприятия.

Ford является главным поставщиком автомобилей американской полиции. Производственная программа компании содержит не менее семи специальных седанов, кроссовер и даже пикапов F-150 и фургона Transit, в котором перевозятся заключенные.

Одной из важнейших моделей Ford для полиции США является Police Interceptor Utility. Накануне она дебютировала в новом поколении. Основой для автомобиля является внедорожник Ford Explorer.

Ford Police Interceptor Utility показали на закрытой выставке, и поэтому о нем мало что известно. Есть данные, согласно которым, в рамках обновления, Explorer обзаведется продольно расположенным мотором и постоянным задним приводом. При этом, полицейская версия внедорожника получит гибридный агрегат и полный привод.

 

 

По словам разработчиков, новый Ford Police Interceptor Utility будет экономнее стандартного Explorer на 40%. Также полицейский внедорожник стал динамичнее и получил более высокий порог скорости.

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