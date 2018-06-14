Автомобили должников выставят на торги в Уфе

Сегодня, 10:53

В Уфе будут распроданы автомобили, находящиеся в аресте. Горожанам представится возможность приобрести транспорт по цене ниже рыночной. Накануне были озвучены дата торгов, список лотов и их стоимость.

О торгах проинформировала Служба судебных приставов Республики Башкирия. По данным ведомства, они пройдут в Уфе 26 июня. Мероприятие начнется в 15:00 в Управлении УФССП по РБ. Торги открыты для всех желающих. Участие в них можно принять на основании соответствующей заявки и оплаченного задатка. Накануне приставы опубликовали список из 38 лотов. В него включены автомобили как отечественных, так и зарубежных марок с самыми разными ценниками.

Так, на торги выставят машину ГАЗ 2834NF 2007 года выпуска с начальной ценой в 106 250 рублей. Это самый дешевый лот среди грузовиков на предстоящих торгах в Уфе. Сумма его задатка составляет 53 125 рублей.

Среди легковушек самой дешевой предложат Daewoo Nexia 2011 года. Ее начальная стоимость составляет 96 050 рублей с суммой задатка в 48 025 рублей.

Самым дорогим автомобилем на торгах станет Mercedes-Benz GL-Class 350 CDI4 2013 года с начальным ценником в 2 145 655 рублей. Сумма задатка за машину составляет 107 282 рубля.