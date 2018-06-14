Названы регионы РФ с самым высоким уровнем продаж подержанных SUV

Сегодня, 12:30

Автоэкспеты исследовали продажи кроссоверов на вторичном рынке России по итогам мая текущего года. В результате мониторинга был составлен рейтинг регионов с самым высоким уровнем спроса на кроссоверы с пробегом.

С показателем 26 700 кроссоверов рейтинг возглавил вторичный рынок Москвы. Следом традиционно идет авторынок Подмосковья с уровнем продаж в 23 500 единиц, а тройку лидеров замыкает Амурская область с 15 000 кроссоверов с пробегом.

В первой пятерке рейтинга регионов РФ с самым высоким уровнем продаж кроссоверов на вторичном рынке оказались Санкт-Петербург и Краснодарский край с показателями 14 000 и 12 500 единиц. За ними идет Свердловская и Новосибирская области с продажами 10 000 и 9 300 кроссоверов с пробегом.

Замыкают рейтинг Нижегородская область с уровнем реализации кроссоверов на вторичном рынке в 8 600 единиц и Башкортостан – 8 300 авто. Стоит отметить, что в прошлом месяце вторичный рынок России показал прирост в 11,4% и продолжает расти.