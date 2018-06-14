Новый McLaren 570LT представят в Гудвуде 28 июня

Сегодня, 16:04

На просторах интернета появилось очередное тизерное изображение экстремального британского суперкара McLaren 570LT. Премьера новинки пройдет 28 июня текущего года на Фестивале скорости в Гудвуде.

На выложенном в сеть тизере можно заметить обновленную систему выхлопа с двумя патрубками. Остальные технические параметры пока засекречены, но согласно инсайдерской информации, под капотом McLaren 570LT разместится 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами объемом 3,8 литра с мощностью выше 600 лошадиных сил.

Существует вероятность, что новый McLaren 570LT снизится в весе, а также обзаведется легкими колесными дисками и пересмотренной аэродинамикой. Общее число переработанных элементов суперкара достигло 110.

Общий тираж экстремального суперкара составит 500 единиц. За новинку автолюбителям придется выложить примерно 200 000 фунтов стерлингов или 16 727 900 рублей.