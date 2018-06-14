В России стартовали продажи «футбольного» УАЗ «Патриот»‍

Сегодня, 11:38

Дилерские центры «УАЗ» объявили о сборе предзаказов на специальную модификацию российского внедорожника УАЗ «Патриот». Выпуск новинки приурочили к началу Чемпионата мира по футболу в РФ.

В основу «футбольной» версии УАЗ «Патриот» лег стандартный вариант исполнения «Престиж». Машина обзавелась уникальной окраской кузова «Синий Байкал», наклейками, изображающими футбольный мяч, надписью «Patriot», начертанной на дверях и салоном, который обшит кожей и получил рельефное тиснение.

В перечне оснащения специального внедорожника следует выделить эйрбэги для водителя и переднего пассажира, систему курсовой устойчивости, климат-контроль, обогрев передних кресел и руля, фирменную мультимедийную установку с системой навигации, индикатор парковки, атермальные стекла и несколько футбольных аксессуаров. За спецверсию УАЗ «Патриот» придется раскошелиться на 995 000 рублей. Тираж спецсерии ограничен.