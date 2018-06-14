Ввод обязательных электронных ПТС в РФ отложили на 1,5 года

Сегодня, 09:25

Во время заседания коллегии Евразийской экономической комиссии приняли решение отложить введение обязательных электронных ПТС на полтора года. В результате до 1 ноября 2019 года водители могут выбирать между бумажным и электронным вариантами паспортов для авто.

На данный момент неизвестно, кто выступил с предложением продлить переходный период в Евразийском экономическом союзе. Согласно полученным сведениям, в Армении, Киргизии и Белоруссии еще не готовы к полному переходу на электронные ПТС.

Представители АО «Электронный паспорт» сообщили, что Россия готова к изменения, поэтому уже 1 июля намерены выдать первые электронные ПТС. Причиной перехода на электронный вариант документов стала цифровизация экономики РФ.

Стоит отметить, что комитет не в первый раз переносит срок выдачи обязательных электронных ПТС. Изначально электронный вариант документов должны были ввести еще в 2017 году.