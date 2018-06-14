VistaNews.ru


Ввод обязательных электронных ПТС в РФ отложили на 1,5 года

Сегодня, 09:25

Во время заседания коллегии Евразийской экономической комиссии приняли решение отложить введение обязательных электронных ПТС на полтора года. В результате до 1 ноября 2019 года водители могут выбирать между бумажным и электронным вариантами паспортов для авто.

На данный момент неизвестно, кто выступил с предложением продлить переходный период в Евразийском экономическом союзе. Согласно полученным сведениям, в Армении, Киргизии и Белоруссии еще не готовы к полному переходу на электронные ПТС.

Представители АО «Электронный паспорт» сообщили, что Россия готова к изменения, поэтому уже 1 июля намерены выдать первые электронные ПТС. Причиной перехода на электронный вариант документов стала цифровизация экономики РФ.

Стоит отметить, что комитет не в первый раз переносит срок выдачи обязательных электронных ПТС. Изначально электронный вариант документов должны были ввести еще в 2017 году.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Электронные ПТС в России будут содержать личные данные владельца

Россиян ожидают трудности при покупке ОСАГО с 1 июля

Электронный формат ОТТС может заработать с 2019 года

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем