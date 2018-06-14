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В РПЦ сообщили, когда патриарх Кирилл пересядет с «Чайки» на «Кортеж»

Сегодня, 08:50

Уже в скором времени патриарх всея Руси может пересесть на лимузин проекта «Кортеж». В настоящее время глава РПЦ для торжественных поездок использует машину «Чайка».

Согласно заявлению пресс-секретаря патриарха, священника Александра Волкова, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в будущем сможет использовать для поездок автомобили проекта «Кортеж». В настоящее время глава РПЦ ездит на «Чайке», ранее принадлежащей митрополиту Никодиму (Ротову, 1929-1978). Этот автомобиль отремонтировали и теперь он используется как «дань памяти эпохе и её владельцу» и в знак «любви к отечественному автопрому». Патриарх Кирилл пересядет на автомобили «Кортеж», когда они подешевеют.

 

 

 

Напомним, лимузин проекта «Кортеж» дебютировал 7 мая. Владимир Путин приехал на нем на на инаугурацию. В линейку роскошных авто, которые будут выпускаться под брендом Aurus, войдут седан Senat, лимузин Senat Limousine, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Розничная цена на автомобили будет начинаться с 10 млн рублей.

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