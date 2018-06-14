Land Rover Discovery 2019 стал мощнее и безопаснее

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Моторная линейка внедорожника Land Rover Discovery 2019 модельного года пополнилась доработанной дизельной силовой установкой объемом 3.0 литра с отдачей в 306 «лошадей». Помимо расширенной линейки двигателей производитель добавил новые системы безопасности.

Новый Land Rover Discovery в версии SDV6 получил дизельный V6 объемом 3.0 литра с отдачей в 306 «лошадей» при моменте силы в 700 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает у внедорожника 7,5 секунды. С новым двигателем грузоподъемность модели выросла до 3,5 тонн.

С приходом нового мотора с рынка уберут две комплектации: с турбодизелем объемом 2.0 литра производительностью 180 «лошадей» и бензиновый V6 объемом 3.0 литра производительностью 340 «лошадей».

Новый Land Rover Discovery обзавелся двумя новыми системами безопасности. Внедорожник получил доработанный круиз-контроль, сохраняющий дистанцию, способный полностью остановиться и разогнаться. Второй системой стала Clear Exit Monitor, которая предупреждает о приближающихся объектах при выходе из авто.

Внедорожник Land Rover Discovery 2019 модельного года с новым дизельным двигателем будут предлагать в Германии по цене от 67 000 евро или 4 967 145 рублей. Когда новинка появится в России на данный момент неизвестно.