Воронежцев обрадовала эвакуация машины ДПС

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали фотографию, иллюстрирующую эвакуацию полицейского автомобиля. Данное событие привлекло внимание многих горожан, начавших обсуждение на просторах интернета.

Один из воронежцев не смог удержаться и выложил в сеть фото с надписью: «Не там парковался». Но воронежские автолюбители опровергли предположение автора снимка, заметив что эвакуация полицейских авто уже не является новостью, а к эвакуации автомобиля могут побудить самые разнообразные причины. Один автолюбитель предположил, что у полицейской машины оборвало ремень, вот и везут авто для устранения неисправностей.

Но не смогли местные острословы удержаться от шутливых замечаний. Одни иронично отметили, что прогорела прокладка между рулем и сидением. Другие же назвали эвакуацию служебного авто просто фиаско.