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Воронежцев поссорила традиция предупреждать о гаишниках фарами

Сегодня, 07:31

В одном из сообществ Воронежа появилась запись о том, что в последнее время автомобилисты забывают о традиции предупреждать фарами о постах ГАИ. Эта традиция рассорила жителей города, потому что не все согласны с её необходимостью.

Традиция моргать фарами, предупреждая о сотрудниках ДПС на дороге, зародилась давно, однако один из жителей города уверен, что многие забывают об этом и не предупреждают о постах ГАИ. Данное заявление в городском сообществе разбило жителей Воронежа на два лагеря.

Одни уверены, что традиция предупреждать фарами о засаде гаишников никуда не делась и сохраняется на дорогах до сих пор. Автомобилистка Мария прокомментировала, что всегда моргает встречным авто.

Другие пользователи сослались на то, что это ненужная традиция, поэтому так не поступают. Водители уверены, что за каждое нарушение необходимо отвечать по закону, а если этого не делать, нарушитель останется безнаказанным и в будущем может стать виновником ДТП. Житель Воронежа Алексей отметил, что отказался от этой традиции, потому что законопослушному водителю без надобности знать о постах ДПС, а нарушитель должен ответить.

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