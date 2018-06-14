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Стартап Byton представил "убийцу" Tesla Model 3

Сегодня, 07:00

Немецко-китайский стартап Byton презентовал в рамках мероприятия CES Asia, проходящего в Шанхае, прототип седана. Новинка, ставшая второй моделью бренда, получила название K-Byte.

Первый автомобиль Byton – среднеразмерный кроссовер – в компании решили назвать M-Byte. Не исключено, что производитель в будущем продолжит игру слов с кило- и мегабайтами и выпустит электрический семиместный минивэн G-Byte или T-Byte.

Глава Byton Карстен Брайтфельд отметил, что новая стратегия наименования является символом цифровой мощи бренда, ДНК которого в компании определяют как будущее поколение умных гаджетов.

На передних крыльях нового седана установили выдвижной цилиндрический лидар LiGuards, а на крыше разместилась радарная система LiBow. Оба данных устройства отсутствовали у кроссовера, поскольку K-Byte оснастили беспилотной системой четвёртого уровня, а не третьего, как M-Byte.

 

 

 

 

Наряду с этим у автомобилей общие платформа и двигатель. Таким образом, «топовый» 470-сильный седан сможет проехать до 520 км без подзарядки, а затем «наполнить» батарею до 80% всего за полчаса. По словам господина Брайтфельда, Byton K-Byte поступит в продажу в 2021 году.

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