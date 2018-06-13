Полиция Москвы получила 30 электрических мотоциклов к ЧМ-2018

Сегодня, 19:00

Стражи порядка Москвы во время ЧМ-2018 будут патрулировать столицу на электрических мотоциклах «ИЖ Пульсар» и электрокарах «Овум». Накануне концерн «Калашников» передал полиции 30 байков и 4 машины.

По словам представителей концерна «Калашников», мотоцикл «ИЖ Пульсар» и электромобиль «Овум» имеют низкий расход энергии. Также они мало шумят и неприхотливы в обслуживании. Кроме того, и байк, и машина, имеют хорошую проходимость как в городе, так и на бездорожье. Расход энергии мотоцикла «ИЖ Пульсар» позволяет ему быть экономнее обычного бензинового байка в 12 раз. Детище концерна «Калашников» имеет простое управление, так как лишено коробки передач со сцеплением. «Громкость» мотоцикла составляет не выше 75 дБ.

Электрокар «Овум» отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью в ДТП. Благодаря модульной конструкции транспортного средства, модно менять его пассажировместимость в зависимости от назначения машины.

Презентация мотоцикла «ИЖ Пульсар» впервые состоялась в прошлом году. Концерн «Калашников» показал байк на форуме «Армия-2017». В испытаниях «железных коней» участвовали московские полицейские.