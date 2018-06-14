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Опубликованы фото первого автомобиля со встроенным мотоциклом

Сегодня, 05:00

В сети появились фото, которые полностью переворачивают представление об автомобилях и мотоциклах. Уже на протяжении многих лет идея совместить автомобиль с мотоциклом тревожит умы многих инженеров.

Последняя попытка скрестить два вида транспорта принадлежит американской компании Ford. Результат её работы был запатентован в 2017 году. Американцы не предоставили никакой конкретики. Известно лишь, что мотоцикл «скрещен» с автомобилем и располагается между водителем и пассажиром.

Тогда люди сами стали предлагать свои идеи, как бы мог выглядеть этот гибрид. Прототипом работы дизайнера стал «Бэтмобиль» из «Темного рыцаря». Они соединили LADA Vesta и всем известный мотоцикл «Урал». «Урал» скрывается под капотом автомобиля, отсюда можно сделать вывод, что двигатель находится в задней части LADA.

На данном транспорте невозможно ездить по бездорожью, но он отлично подойдет для города. Так как все равно никто не предоставил технические характеристики гибрида, понятно, что никто пока не собирается выпускать данную модель. Однако авторы проекта надеются на поддержку России в создании и развитии отечественного «Бэтмобиля».

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