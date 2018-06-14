Французы представили новую гибридную бронемашину Scarabee

Сегодня, 08:00

Французская компания Arquus презентовала легкий бронированный автомобиль Scarabee, который оснастили гибридной установкой. В настоящее время проводятся заводские испытания новинки.

Пока большинство подробностей о бронемашине от французской фирмы, известной ранее под названием Renault Truck Defense, держат в секрете. Известно только, что полноприводный автомобиль оснастят не только традиционным бензиновым мотором, но и электродвигателем. Соответствующая информация содержится в релизе, представленном на оружейной выставке Eurosatory 2018.

Новый Arquus Scarabee придёт на смену бронеавтомобилю Panhard VBL в французской армии, однако случится это не раньше 2025 года. До тех пор военных продолжат снабжать бронемашиной VBL, которая стоит на вооружении Франции с 80-х годов ХХ века.

Отметим, Arquus давно собирается создать гибридную боевую машину. Одной из первых попыток стал бронетранспортёр VAB, который наряду с дизельным агрегатом получил электромотор. За счёт такого решения расход топлива сократился на 20-30%, при этом машина может передвигаться практически бесшумно. Одним из главных недостатков является то, что запаса батарей хватает всего на несколько километров.