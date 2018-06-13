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"АвтоВАЗ" отзывает почти 39 000 LADA 4x4 из-за проблем с проводкой

Сегодня, 17:00

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовёт 38 808 экземпляров LADA 4х4, купленных россиянами в период с июня минувшего года по настоящий момент. В сообщении Росстандарта сказано, что добровольный отзыв проводится в связи с риском перетирания провода генератора.

ПАО «АвтоВАЗ» проведёт сервисную акцию, затрагивающую популярные внедорожники LADA 4х4, и сообщит их владельцам о потребности отправиться в дилерский центр. Также проверить, затрагивает ли автомобиль отзыв, можно на сайте Росстандарта, где опубликован перечень VIN-кодов проблемных машин.
В качестве причины отзывной кампании называют возможность перетирания провода генератора о верхний рычаг подвески спереди. Уточняется, что на внедорожниках установят новые хомуты крепления жгута и проверят провода на предмет целостности. Автовладельцам не придётся платить за данные работы, они будут проведены за счёт компании.

 

 

Напомним, в конце апреля этого года «АвтоВАЗ» сообщил об отзыве 82 машин LADA Granta и Kalina. В них выявили неполадку блока системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Отзывная кампания затронула автомобили, сошедшие с конвейера с июня 2017 года по 2018 год.

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