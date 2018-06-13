Вторичный авторынок России в мае вернулся к росту

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Отечественные аналитики изучили продажи подержанного легкового транспорта в России по данным за май текущего года. Реализация машин с пробегом в РФ впервые после двухмесячного падения показала плюс.

За май текущего года жители России перекупили 486 тысяч автомобилей. Данный показатель больше прошлогоднего результата на 11,4%. До этого продажи подержанного легкового транспорта в РФ падали в марте и апреле.

Самой востребованной маркой на вторичном авторынке России остается LADA. Отечественный бренд более чем на 25% занимает обсуждаемый сегмент по итогам мая. Жители страны перекупили 125,4 тысячи машин LADA, что на 3% больше в годовом сравнении. Лидером марки на вторично рынке является модель 2114.

Иномаркой №1 на вторичном авторынке России остается Toyota. В мае текущего года ее автомобили с пробегом разошлись по стране в количестве 54,8 тысячи единиц. Спрос на них вырос на 15,5%. Также среди иномарок в сегменте ценится Nissan.

За январь-май текущего года жители России приобрели 2,061 млн подержанных автомобилей. Это на 1,3% больше, чем в прошлом году.