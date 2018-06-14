Эксперты рассказали, за какой тюнинг можно сесть в тюрьму

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Автолюбители предпочитают усиленный тюнинг с целью улучшения внешнего вида машины и её эксплуатационных характеристик. Однако юристы отметили, что такое увлечение может привести к уголовной ответственности.

К тюнингу можно отнести: замену переднего и заднего бампера, тонировку стёкол, накладки на фары, светодиодные приспособления, задние антикрылья, пороги, различные рисунки на корпусе.

Сотрудники ГАИ могут останавливать такие автомобили за то, что внешний вид автомобиля не соответствует установленным стандартам. По закону светопропускная способность тонированных стекол не должна быть ниже 75%, если этот показатель меньше – вам грозит штраф. Также нельзя использовать на автомобильном стекле зеркальную плёнку, либо же слишком затемнённую. Нельзя заменять руль на модель, не соответствующую данным техпаспорта. Если вы решили украсить ваш автомобиль каким-либо рисунком, вам следует помнить, что он не должен составлять больше 30% от всей площади. Также запрещено использовать светодиоды на антеннах и по контуру авто. Глушители, которые раньше были очень популярны, сейчас относятся к числу запрещенных.