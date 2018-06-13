Volvo S60 получит «заряженную» версию Polestar Engineering

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Следующая генерация седана Volvo S60, которую покажут 20 июня в рамках открытия нового автозавода компании в Чарлстоне, штат Южная Каролина, будет доступна в «заряженном» исполнении от тюнеров из Polestar. Известно, что «горячая» новинка окажется гибридом.

Седан Volvo S60 с приставкой Polestar Engineered в названии предложат с гибридной установкой, состоящей из 2,0-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя и электрического мотора. В сумме мощность такого автомобиля будет достигать 415 лошадиных сил, что на 15 «лошадок» превосходит новый гибридный S60. Новинка разместится на ступень выше версии R Design.

Представители компании отмечают, что обновленное ПО поможет автомобилю стать существенно экономичнее. «Заряженная» модель получит пересмотренные амортизаторы, доработанную подвеску, тормоза Brembo с золотистыми суппортами и выхлопную систему с хромированными патрубками.

Седан Volvo S60 будет выдержат в стилистике универсала V60, который дебютирует в Женеве. К примеру, новинку оснастят фирменными фонарями «Молот Тора». Новый автомобиль станет первой моделью бренда, у которой будут отсутствовать дизельные версии. Такое решение в компании объяснили наступлением новой эры в области автомобилестроения.