Пикап Mitsubishi L200 с АКПП стал доступней для россиян

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В России продажа Mitsubishi L200 стартовала еще в мае 2018 года. А с 1 июня компания «ММС Рус» запустила новую акцию, более известную как «автомат по цене механики» только на пикапы с автоматической КПП.

Количество автомобилей по акции ограничено. Сумма выгоды составляет 300 000 руб. для всех юридических и физических лиц. Особое внимание покупателям следует обратить на то, что данную акцию нельзя суммировать с другими предложениями.

Этот пикап с системой полного привода Super Select 4WD и 2,4-литровым двигателем входит в лимитированную версию «Black line».

Данный автомобиль обойдется покупателям в 2 млн 242 тыс. рублей, приобрести его можно во всех официальных дилерских центрах России.