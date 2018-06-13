VistaNews.ru


Пикап Mitsubishi L200 с АКПП стал доступней для россиян

Сегодня, 17:11

В России продажа Mitsubishi L200 стартовала еще в мае 2018 года. А с 1 июня компания «ММС Рус» запустила новую акцию, более известную как «автомат по цене механики» только на пикапы с автоматической КПП.

Количество автомобилей по акции ограничено. Сумма выгоды составляет 300 000 руб. для всех юридических и физических лиц. Особое внимание покупателям следует обратить на то, что данную акцию нельзя суммировать с другими предложениями.

Этот пикап с системой полного привода Super Select 4WD и 2,4-литровым двигателем входит в лимитированную версию «Black line».

Данный автомобиль обойдется покупателям в 2 млн 242 тыс. рублей, приобрести его можно во всех официальных дилерских центрах России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В России стартовали продажи особого Mitsubishi L200 Black Line

Обновленный пикап Mitsubishi L200 снова попался фотошпионам

Пикап Mitsubishi L200 вышел в эксклюзивной версии Barbarian SVP II

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем