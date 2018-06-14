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В мае российский рынок новых коммерческих авто вырос на 13,5%

Сегодня, 06:00

В мае российские автодилеры смогли продать 9 300 легких коммерческих машин, что на 13,5% больше относительно того же месяца 2017 года. Об этом пишут аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Среди LCV в России лидерство удерживает отечественный ГАЗ, занявший около 45% от общего объёма реализации в прошлом месяце. Продажи российской марки выросли на 10,4% в годовом сравнении и достигли 4 100 транспортных средств.

Второе место занимает УАЗ за счёт того, что такие легкие коммерческие машины купили 1 200 россиян, что соответствует падению на 26,5%. ТОП-3 лидеров рынка замкнул Mercedes-Benz с 924 проданными автомобилями, это на 96,6% больше, чем в мае прошлого года.

 

Далее следуют российская марка LADA и американский бренд Ford, чьи дилеры продали 901 (+10,6%) и 818 (+50,9%) LCV-автомобилей соответственно. Всего за пять месяцев текущего года в Росси удалось реализовать 43 800 единиц легкого коммерческого транспорта, что на 6,5% превышает результат годичной давности.

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