В Россию едет Ford Focus с новыми комплектациями

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В России стартовал приём заказов на Ford Focus нового поколения. Примечательно, что автомобиль стал доступен в двух новых для РФ комплектациях под названием Trend и Special Edition.

Новый Ford Focus в базовой комплектации предлагается за 680 000 рублей. Версия Trend стала промежуточным вариантом между Ambiente и Special Edition. Под капотом Focus Trend разместился 1,6-литровый мотор с отдачей в 105 лошадиных сил, который может сочетаться с механической или автоматической коробкой передач. Такое авто продаётся за 782 000 рублей.

Комплектация Special Edition с ценником в 883 000 рублей приводится в движение таким же агрегатом, что и Trend. При этом её дополнили противотуманные фары, подогрев задних сидений, стереосистему, центральный бокс с подлокотником и мультимедийную систему.

Внешне Ford Focus Special Edition отличается светодиодными ходовыми огнями и хромированной решёткой радиатора. Отметим, что вариант White&Black, который обойдётся минимум в 903 000 рублей, получил аналогичные элементы экстерьера. При этом у машины корпуса наружных зеркал, колёсные диски и крыша выкрашены в чёрный цвет.

Ford Focus White&Black порадует покупателей двухзонным климат-контролем, обогревом руля, форсунков стеклоомывателей и лобового стекла, а также датчиками дождя и света.