Первые запреты на дизельные автомобили вступили в силу в Германии

Сегодня, 18:08

Правительство Германии вводит первые запреты на дизельный транспорт в Гамбурге. Они затронут район Альтона, о чем информируют местные СМИ.

Запрет затрагивает два участка магистрали. Протяженность одного из них составляет 580 м, а второго – 1,6 км. На первом участке нельзя ездить грузовым автомобилям, силовая установка которых не отвечает экологической норме Евро-5. На втором участке запрещена езда на легковом автотранспорте с мотором, не соответствующим стандарту Евро-6. Запрет не касается людей, которые проживают в окрестностях трасс, где введены ограничения.

Изначально гамбургские полицейские будут сообщать автомобилистам о том, что на вышеописанных участках магистрали введены ограничения. Также стражи порядка будут выборочно проверять машины. Далее будут введены штрафы: нарушителю на легковушке придется заплатить 25 евро, а для водителей грузовиков предусмотрена сумма в 75 евро.

Зимой нынешнего года Федеральным административным судом в Лейпциге городам было разрешено принимать ограничительные меры для снижения окиси азота в воздухе. На основании этого Гамбург ввел «дизельный запрет». Экологи назвали такой шаг символическим, так как считают, что введенные ограничения недостаточны на столь коротких расстояниях.