Уникальный «Жигуль»-пикап 1984 года выпуска продается в Твери

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Житель Твери выставил на продажу необычный автомобиль, созданный на базе советского классического автомобиля ВАЗ-2101. Продавец предлагает уникальный «Жигуль»-пикап всего за 375 000 рублей.

Автолюбитель из Твери Дмитрий продаёт ВАЗ-2101 в кузове пикап. По словам хозяина, по всей России ездят всего лишь два подобных автомобиля.

Предлагаемый автомобиль сошёл с конвейера в стандартном виде в 1984 году. Позднее умельцы превратили машину в грузовой пикап и переоформили официально в новом виде. К объявлению о продаже даже было приложено свидетельство о регистрации, где в графе тип кузова указано «пикап».

В объявлении также было сказано, что «эль-копейка», как называет её владелец, долгое время использовалась для транспортировки грузов по Нижегородскому авиационному заводу. Пробег автомобиля составляет 36 000 километров.

Отметим, что Волжский автозавод некоторое время выпускал пикапы, хотя они не были по-настоящему серийными. Для их производства использовались бракованные кузова от ВАЗ-2101, 2102, 2104, 2105 и 2107. После обрезания задней части кузова такие машины зачастую использовали для нужд предприятия.