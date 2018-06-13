Правительство России исключает подорожание бензина до 100 рублей

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Вице-премьер России Дмитрий Козак заверяет, что в стране не будет допущено подорожание бензина до 100 рублей за литр. Власти имеют все, чтобы предотвратить это.

Дмитрий Козак заявил, что правительство России имеет все инструменты для того, чтобы не дать бензину вырасти в цене до 100 рублей за литр. По словам чиновника, такое подорожание топлива является «апокалиптическим».

Вице-премьер пояснил, что средства массовой информации и некоторые аналитики прогнозируют такой рост цен на горючее к концу нынешнего года. Дмитрий Козак уверяет, что это невозможно.

Господин Козак также отметил, что подорожание моторного топлива является ударом для по бюджетам регионов. Чиновник считает, что ситуация идет к урегулированию, при том, что поставки горючего на внутренний рынок пока приносят убытки, чего нельзя сказать про экспорт. Росстат ранее информировал, что за прошедшее время нынешнего года бензин подорожал в России на 8%. При этом инфляция составила всего 1,7%.

Недавно сообщалось, что власти России, ФАС и нефтяные компании занялись решением вопроса снижения акцизов на горючее, чтобы стабилизировать его стоимость в стране. Согласно слухам, акциз на бензин снизится на 3 000 рублей, а на дизельное топливо на 2 000рублей за тонну. Если это произойдет, то после 1 июля.