Покровские водители избегают «писем счастья» с помощью трусов

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Водители из Покрова использовали необычный метод борьбы с устройствами для фиксации нарушений правил дорожного движения. На треногу с камерой, определяющей скорость машин, надели трусы.

Когда речь заходит об избегании наказания за превышение скорости, водители бывают довольно изобретательными. В городе Покров Владимирской области автомобилисты закрыли обзор камере на треноге мужским нижним бельем. Фотография «осквернённой» камеры появилась в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и насмешила местных жителей.

Отметим, что это довольно оригинальный способ избегать штрафа ГИБДД. Как правило, нарушители, не желающие получать «письма счастья», пользуются детекторами радаров. Некоторые заклеивают цифры на номерных знаках или замазывают их грязью.