В Ростове водители новых автобусов не хотят включать кондиционеры

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В начале 2018 года в Ростове было закуплено более 200 новых автобусов с кондиционерами специально к Чемпионату мира. Однако все чаще стали поступать жалобы от горожан, что водители наотрез отказываются включать кондиционеры по требованию пассажиров. Это относится к автобусам, которые ездят по маршруту 3, 3а и 7.

Власти Ростова-на-Дону заявляли, что после первой же просьбы водитель обязан включить кондиционер. На это заявление транспортные эксперты отреагировали лишь улыбкой. По их словам, воздух в салоне автобуса охладится лишь к концу поездки пассажира, который обратился с такой просьбой, и не видят смысла их включать.

Единственным условием, по их заявлению, включения кондиционеров является только температура. Так, если в летнее время температура воздуха превышает 22 градуса по Цельсию, то лишь тогда водитель обязан включить кондиционер.

Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ горадминистрации Мария Давыдова, в свою очередь, призывает граждан обращаться по телефонам горячей линии департамента транспорта.