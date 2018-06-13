Toyota инвестировала $1 млрд в сервис такси Grab

Сегодня, 18:00

Toyota Motor Corp. объявила о своем решении сотрудничать с сингапурским сервисом заказа такси Grab и инвестировала в него $1 млрд.

Это партнерство было оговорено еще в прошлом году, но официально его приняли лишь сегодня.

Данная сделка для Toyota является одной из самых крупных за последнее время. Так, Toyota Motor Corp. обязалась предоставить сингапурскому стартапу новое программное обеспечение, позволяющая ему тестировать новые сервисы. По договору эти сервисы будут использовать во всех машинах Grab. Также Grab выделяет сотруднику Toyota место топ-менеджера, а топ-менеджер Toyota, в свою очередь, планирует получить место в совете директоров Grab.

Генеральный директор Toyota Акио Тоёда считает, что в будущем их компанию могут застать нелегкие времена, поэтому нужно что-то предпринимать уже сейчас, развиваясь в новых бизнесах. И сделал неплохой выбор, ведь стартап Grab очень популярен в Южной Азии и специализируется не только на пассажирских перевозках.