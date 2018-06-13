Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee провалили краш-тесты

Сегодня, 12:13

Специалисты Американского Страхового института дорожной безопасности провели новые краш-тесты для проверки того, как производители подошли к защите от лобовых столкновений с малым перекрытием с пассажирской стороны автомобиля. Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee эти испытания провалили.

Уточним, что вышеназванный краш-тест является одним из самых востребованных. При этом, далеко не все машины с ним справляются даже во время удара со стороны водителя, которая нередко усиливается производителями больше, чем пассажирская.

Краш-тесты показали, что Ford Explorer имеет слабую силовую структуру кузова. От удара она сильно деформируется таким образом, что может нанести серьезные травмы правого бедра и левой голени пассажиру, сидящему на переднем кресле.

Jeep Grand Cherokee 2018 также сильно деформировался в части кузова, на которую пришелся удар. Из-за него в машине открылась дверь и не сработал занавесочный эйрбэг. Такие повреждения автомобиля могут вызвать травмы головы и правой ноги переднего пассажира.

По итогам тестов компания Ford пообещала учесть результаты испытаний, чтобы исправить недостатки модели Explorer. От марки Jeep пока не поступило никакой реакции.