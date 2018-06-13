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Xiaomi улучшает жизнь автомобилистам

Сегодня, 12:21

Компания Xiaomi представила новое приложение для автомобилистов под названием Xiaomi Mi Life APP. Отметим, что фирма, в первую очередь известная своими смартфонами, выпустила немало оборудования для повышения комфорта и безопасности в машине.

Xiaomi активно пытается освоить автомобильный рынок. Компания даже работает над собственным автомобилем Mi с электрической установкой, который пока существует в единичных тестовых экземплярах. Однако выход электрокара Xiaomi состоится нескоро, а пока китайцы улучшают жизнь автолюбителей с помощью приложений.

В Xiaomi Mi Life APP можно читать автоновости, советы по ремонту и уходу за машинами, мнения автоэкспертов. В приложении есть каталоги запчастей, данные о моделях различных марок, магазин автомобильных аксессуаров, телешоу об авто, а также возможность общения с любителями машин со всего мира.

Пока приложение является скорее развлекательным, однако в скором времени в нём может появиться возможность управлять функциями автомобиля дистанционно и интеграция с другими гаджетами. Не исключено, что Mi Life APP или его преемник станет базой для искусственного интеллекта будущего автомобиля от Xiaomi.

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