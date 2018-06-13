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Нигериец похоронил отца в автомобиле BMW X5 за 5,5 млн

Вчера, 23:00

Речь идет о богатом жителе одной из нигерийских деревень. Он решил использовать для похорон отца автомобиль вместо гроба.

Нигериец по имени Азубуике пообещал отцу, что подарит ему автомобиль, однако родственник не дождался этого, и умер. Его сын решил сдержать свое обещание, пусть и после кончины папы, и придумал необычные похороны с шиком.

Нигериец отправился в местный автосалон, в котором приобрел премиальный кроссовер BMW X5, и выложил за него 88 000 долларов (5,5 млн рублей).

Жители деревни вырыли для внедорожника большую яму, после чего в нее опустили машину с усопшим. Достаточно необычное событие запечатлели на фото, которое быстро разошлось по СМИ. Публика неоднозначно отреагировала на то, что нигериец закопал отца во внедорожнике. Кто-то назвал поступок мужчины бессмысленной тратой денег и безрассудством. Общественность склонилась к тому, что родителей нужно баловать автомобилем при жизни, а хоронить их следует в приличном гробу.

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