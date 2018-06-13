Новый Audi RS6 Avant тестируют почти без камуфляжа

Сегодня, 12:27

Немецкие машиностроители вывели на дорожные испытания высокопроизводительный универсал Audi RS6 Avant. Транспортное средство попалось фотошпионам почти незамаскированным. Кроме того, с новинкой тестировался кроссовер RS Q8.

Шпионские фотошграфии новинки показало издание Motor1. Камуфляж, который был на прототипе универсала Audi RS6 Avant, не смог скрыть то, что машина выглядит агрессивнее своей стандартной версии. Автомобиль обзавелся двумя крупными воздухозаборниками, новыми кузовными элементами под головными осветителями, более низким диффузором и увеличенными выпускными патрубками.

Технически новый Audi RS6 Avant повторяет седан Audi RS7. Это означает, что моторный отсек универсала занял дважды турбированный V8 производительностью 650 л.с. Для сравнения, модель RS6 Performance получила 605-сильный мотор. Универсал также получит модернизированные тормоза, перенастроенные рулевое управление и подвеску.

По некоторым данным, у Audi RS6 Avant может появиться гибридная модификация с установкой от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Ее производительность составляет 700 л.с.

Официально универсал Audi RS6 Avant покажут во втором полугодии 2019 года. Ожидается, что автомобиль дебютирует во Франкфурте.