VistaNews.ru


Aston Martin выпустил «заряженный» седан Rapide AMR

Сегодня, 13:00

Британский Aston Martin анонсировал «заряженный» седан Rapide AMR, который выпустят лимитированным тиражом в 210 экземпляров. Отметим, прототип этого авто показали в 2017 году на Женевской автовыставке.

Новый Aston Martin Rapide AMR доберётся до первых покупателей в четвёртом квартале текущего года. Цены на модель стартуют от 240 000 долларов (порядка 14 962 000 рублей). Спортивное 4-дверное купе приводится в движение V12, которым оснащается и «обычный» автомобиль.

При этом мощность двигателя была увеличена с 552 до 580 л. с., крутящий момент по-прежнему составляет 630 Нм. «Заряженный» автомобиль способен разгоняться до первых 100 км/ч всего за 4,2 с, а максимальная скорость движения составляет 330 км/ч.

Кроме того, Rapide AMR получил карбон-карамическую тормозную систему с 6-поршневыми передними суппортами и 4-поршневыми суппортами сзади. Улучшить управляемость и устойчивость седана помогли адаптивные амортизаторы.

 

 

 

 

 

Отметим, что многие элементы аэродинамического обвеса машины выполнены из карбона, например, сплиттер, боковые юбки, спойлер и задний диффузор. Для отделки салона использовались углепластик и алькантара. Опционально доступны руль в духе Aston Martin One-77 и персонализация авто от подразделения Q by Aston Martin.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Новый Aston Martin Rapide AMR заметили на треке Нюрбургринг

Aston Martin рассматривает возможность выхода нового электроспорткара

Шеф Aston Martin не верит в успех Dyson на рынке электрокаров

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем