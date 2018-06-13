Aston Martin выпустил «заряженный» седан Rapide AMR

Сегодня, 13:00

Британский Aston Martin анонсировал «заряженный» седан Rapide AMR, который выпустят лимитированным тиражом в 210 экземпляров. Отметим, прототип этого авто показали в 2017 году на Женевской автовыставке.

Новый Aston Martin Rapide AMR доберётся до первых покупателей в четвёртом квартале текущего года. Цены на модель стартуют от 240 000 долларов (порядка 14 962 000 рублей). Спортивное 4-дверное купе приводится в движение V12, которым оснащается и «обычный» автомобиль.

При этом мощность двигателя была увеличена с 552 до 580 л. с., крутящий момент по-прежнему составляет 630 Нм. «Заряженный» автомобиль способен разгоняться до первых 100 км/ч всего за 4,2 с, а максимальная скорость движения составляет 330 км/ч.

Кроме того, Rapide AMR получил карбон-карамическую тормозную систему с 6-поршневыми передними суппортами и 4-поршневыми суппортами сзади. Улучшить управляемость и устойчивость седана помогли адаптивные амортизаторы.

Отметим, что многие элементы аэродинамического обвеса машины выполнены из карбона, например, сплиттер, боковые юбки, спойлер и задний диффузор. Для отделки салона использовались углепластик и алькантара. Опционально доступны руль в духе Aston Martin One-77 и персонализация авто от подразделения Q by Aston Martin.