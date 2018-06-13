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Жители Ростова посмеялись над водителем, который ищет жену

Сегодня, 16:40

В Ростове-на-Дону сфотографировали автомобиль Mitsubishi с наклейкой на заднем стекле, на которой написано, что автовладелец ищет жену, а далее следует номер. Мужчина рассмешил жителей города, поскольку уже длительное время ездит с этой надписью.

Водитель Mitsubishi, который ищет жену, уже долгое время не снимает надпись. В очередной раз ростовчане заметили мужчину, что вызвало у них смех и ряд ироничных комментариев. В одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию, где пользователи принялись «помогать».

Некоторые пользователи иронично отметили, что им также необходимо обзавестись подобной наклейкой. Другие посмеялись над тем, что уже довольно долго ищет. Также ряд пользователей попытались помочь и предложили пойти в библиотеку или на курсы кройки шитья.

Один ростовчанин отметил, что водитель ищет методом «тыка» поэтому занимает много времени. Двое пользователей сошлись во иронии, что автовладелец Mitsubishi потерял жену и в подписи к фото задали наводящие вопросы.

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