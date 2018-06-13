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На Крымском мосту установили новый рекорд по трафику

Сегодня, 11:06

По Крымскому мосту проехало почти 72 000 машин и свыше 600 автобусов с 10 по 12 июня. Отметим, что в сторону полуострова следовали 38 400 автомобилей, а в направлении Краснодара 33 300 авто.

Как отмечает информационный центр «Крымский мост», в выходные дни по случаю Дня России на Крымском мосту был установлен новый рекорд по трафику. Так, 10 июня он превысил 25 000 транспортных средств в обе стороны. Предыдущий рекорд составлял 23 000 автомобилей и был зарегистрирован 20 мая.

За недавние выходные Керченский пролив по мосту пересекли почти 72 000 авто, в общей сложности с начала месяца по нему проследовали порядка 186 000 единиц транспорта. Стоит напомнить, что Крымский мост достигает 19 км в длину и состоит из автодороги и железнодорожной трассы, которые расположены параллельно.

Легковым автомобилям разрешили ездить по Крымскому мосту с 16 мая, для грузового транспорта проезд откроют в октябре. Железнодорожную часть начнут эксплуатировать уже в следующем году. Недавно президент РФ Владимир Путин пообещал, что проезд по мосту останется бесплатным.

 

 

 

Напомним, что на мосту запрещены остановки, однако многие автомобилисты нарушали это правило ради красивой фотографии, что провоцировало осложнение движения.

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