Озвучен ТОП-5 «уродливых» авто с хорошими ходовыми качествами

Сегодня, 11:00

Автомобили с красивой внешностью не всегда хороши в техническом плане. А бывает наоборот, когда машина с неприметным экстерьером радует водителя управляемостью и комфортом. Последние и описали в ТОП-5 автомобильные эксперты.

Первое место в рейтинге специалисты отдали модели Honda Civic Type R. По их мнению, машина выглядит непривлекательно из-за большого антикрыла на корме. При этом эксперты считают этот автомобиль одним из наиболее приятно управляемых.

Вторую строчку ТОП-5 занимает Morgan Aero 8. Внешность машины сочетает в себе современный автомобиль и ретро, и выглядит несколько неуклюже. Однако это не отняло у него хорошую управляемость.

На третьем месте рейтинга расположилась Subaru WRX образца 2001 года. Автомобиль отлично управляем, но приверженцы модели расстроились, когда на рынок вышла ее «четырехглазая» версия.

Четвертое место в ТОП-5 занял седан Alfa Romeo Milano. Для своего времени автомобиль был очень хорош, но многих отталкивала его «квадратность».

Аутсайдером ТОП-5 «уродливых» авто с хорошими ходовыми качествами стал Chevrolet HHR SS. В техническом плане машина была удачной, но внешность ее потребителю не понравилась.