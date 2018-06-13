Воронежцев предупредили об опасной парковке, где вскрывают машины

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Горожанам в соцсетях сообщили о стоянке, на которой вскрывают автомобили. Оказалось, воронежцы уже не раз сталкивались с неприятностями на этой парковке.

Один из автомобилистов в группе «Типичный Воронеж» рассказал, что ему удалось избежать кражи в его машине. По словам мужчины, инцидент имел место на парковке у СК «Олимпик».

Воронежец оставил свой автомобиль на стоянке и пошел гулять в парке. В какой-то момент у автомобилиста на брелоке обратной связи включилась сигнализация, сообщающая об открытии замка двери машины. Мужчина на пульте нажал на кнопку закрытия замка, после чего его открытие повторилось. Автомобилист снова закрыл замок, после чего побежал к машине. На парковке он застал двоих подозреваемых, и сумел сфотографировать одного из них. Далее воронежец сообщил, что уже вызвал полицию, после чего, предполагаемые автоворы разошлись в разные стороны. Водитель призвал соотечественников к бдительности.

Пользователи интернета отреагировали на рассказ воронежца, сообщив, что подобные случаи уже имели место на парковке у СК «Олимпик». Горожане призывают полицию обратить внимание на данную стоянку.