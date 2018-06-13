VistaNews.ru


Воронежцев предупредили об опасной парковке, где вскрывают машины

Сегодня, 10:26

Горожанам в соцсетях сообщили о стоянке, на которой вскрывают автомобили. Оказалось, воронежцы уже не раз сталкивались с неприятностями на этой парковке.

Один из автомобилистов в группе «Типичный Воронеж» рассказал, что ему удалось избежать кражи в его машине. По словам мужчины, инцидент имел место на парковке у СК «Олимпик».

Воронежец оставил свой автомобиль на стоянке и пошел гулять в парке. В какой-то момент у автомобилиста на брелоке обратной связи включилась сигнализация, сообщающая об открытии замка двери машины. Мужчина на пульте нажал на кнопку закрытия замка, после чего его открытие повторилось. Автомобилист снова закрыл замок, после чего побежал к машине. На парковке он застал двоих подозреваемых, и сумел сфотографировать одного из них. Далее воронежец сообщил, что уже вызвал полицию, после чего, предполагаемые автоворы разошлись в разные стороны. Водитель призвал соотечественников к бдительности.

Пользователи интернета отреагировали на рассказ воронежца, сообщив, что подобные случаи уже имели место на парковке у СК «Олимпик». Горожане призывают полицию обратить внимание на данную стоянку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бывший заместитель председателя Центробанка сбил супругу на парковке

В Хакасии 6-летний мальчик создал ДТП, оставшись в машине

Приехал "за хлебушком": На парковке супермаркета в Воронеже замечен БРДМ

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем