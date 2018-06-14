Умелец из Украины «скрестил» ГАЗ М-20 «Победа» и BMW

Сегодня, 03:00

Житель украинского города Днепр поработал над легендарной советской машиной ГАЗ М-20 «Победа». Примечательно, что ряд узлов и деталей автомобиль позаимствовал у BMW.

Автолюбитель из Днепра Владимир подверг ряду доработок классическую «Победу», превратив её в машину своей мечты. Изначально украинец нашёл модель ГАЗ-24, но из-за того, что кузов этого авто уже реставрировали, он не подошел для тюнинга.

Через некоторое время автолюбитель купил ГАЗ М-20, сошедший с конвейера в 1950 году, в оригинальном состоянии и нашёл для него «донора» в лице BMW 540 E39. Немецкая машина 1997 года выпуска сохранилась в превосходном состоянии и преодолела около 211 000 км.

От «немца» советская модель с задним приводом унаследовала автоматическую трансмиссию, в паре с ней работает 4,4-литровый бензиновый мотор, генерирующий 305 лошадиных сил. Напомним, на Горьковском автозаводе легковой автомобиль с индексом М-20 производили с 1946 по 1958 год.