Назван ТОП-3 жутких автодорог с призраками

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Загадочные существа провоцируют немало ДТП. Некоторые призраки просят подвезти, а затем исчезают из автомобилей.

В разных уголках Земли на некоторых участках дорог часто происходят необъяснимые вещи. Некоторые водители часто наблюдают нашествие НЛО, другие попадают в мистические аварии, а некоторые встречаются с жуткими призраками.

Одной из паранормальных дорог является участок трассы А-229 на юге от Четэма в Великобритании. Водители часто жалуются на призраков, замеченных там. Одни сбивали привидение, а другие подвозили фантома-попутчика. Позже стало известно, что на этом месте за три года до появления паранормальных явлений в ДТП погибла женщина. Теперь её призрак тормозит машины и просит подвезти по пути. Очевидцы рассказывали, как девушка бесследно исчезала из автомобиля, ставя их в недоумение. Также были случаи, когда она выбегала на дорогу в нескольких метрах от машины и бросалась под колеса.

В Великобритании есть ещё одна загадочная дорога, которая славится странными пассажирами, – участок трассы А-38 вблизи Веллингтона. Здесь водители часто подвозили призрачного попутчика, который всегда ждал в одном месте. Когда шоферы не останавливались, чтобы подвезти мужчину, он появлялся несколькими километрами позже и снова тормозил машину.

Замыкает ТОП-3 самых жутких автодорог трасса в России. Участок магистрали Люберцы-Лыткарино в еловом лесу местные жители называют «дорогой смерти», поскольку она с обеих сторон усеяна крестами. Более 10% произошедшим здесь авариям инспекторы ГИБДД не могут найти объяснения. Очевидцы утверждают, что виновником ДТП становится призрак женщины в белом платье, которая выходит из леса. Действительно, на одном из деревьев висит табличка в память о невесте, погибшей в автокатастрофе.