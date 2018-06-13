Эксперты: Почему нельзя заправлятся до полного бака

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Многие водители уверены, что колонки на АЗС заливают горючее почти без погрешности, однако существуют способы «обмануть» технику, которыми пользуются недобросовестные заправщики. Эксперты дали несколько рекомендаций, позволяющих не переплачивать за топливо.

Хотя колонки работают по предписанному алгоритму, его можно нарушить. Не секрет, что подача топлива автоматически прекращается, когда бак наполняется. Электроника выключает подачу, когда пена, образовавшаяся из-за сильной струи топлива, касается кончика пистолета.

Однако некоторые заправщики слегка зажимают рукоятку, из-за чего бензин льётся маленькой струйкой и медленно вспенивается. После того, как подача прекращается, заправщик начинает манипуляции сначала и продолжает, пока бак не будет полон.

В это время программа насчитывает топливо «по полному напору» и в итоге вместо реально залитых 50 литров может показать 55 или все 70 литров, которые автовладельцу придётся оплатить. Именно поэтому рекомендуется не заправлять полный бак, а называть определённую сумму или количество литров бензина.

Некоторые заправщики идут дальше и, когда водитель отправляется на кассу, достают из мусорного контейнера канистру, заливают туда около пяти литров, после чего прячут её обратно. Платить за это топливо тоже приходится автомобилисту.