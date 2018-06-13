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Новый SsangYong Actyon 2019 показали на шпионских фото

Сегодня, 10:09

Компания SsangYong перешла к заключительному этапу испытаний нового кроссовера Actyon (Korando). Раньше автомобиль уже «ловили» папарацци, но на этот раз они смогли запечатлеть интерьер.

На свежих шпионских фото видно, что SsangYong Actyon следующего поколения получил модифицированную переднюю панель, электронный «ручник», прямоугольные дефлекторы обдува и увеличенный сенсорный экран мультимедийного комплекса.

Кроссовер по-прежнему не избавился от камуфляжа, что мешает детально рассмотреть его экстерьер. Однако можно заметить, что автомобиль получил внешность в духе прототипа e-SUV, дебют которого состоялся в Женеве весной текущего года.

За счёт новой платформы SsangYong Actyon 2019 модельного года окажется легче и безопаснее прежнего поколения. Новинку можно будет купить с бензиновыми 1,2- и 1,5-литровыми турбодвигателями, а также дизельным мотором объёмом 1,6 л. Кроссовер Actyon предложат с передним и полным приводом.

 

 

 

 

 

Новинка обзаведётся модификацией «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором и дополнительной батареей в сочетании с «дизелем». Также должен появиться полностью электрический вариант SsangYong Actyon, который сможет преодолеть 340-450 км без подзарядки.

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