Хэтчбек Audi A1 нового поколения показали на коротком тизере

Сегодня, 09:21

Представители немецкой марки Audi опубликовали короткое тизерное видео нового поколения хэтчбэка Audi A1. На тизере представили новую переднюю панель, а также сообщили, что презентация состоится до конца лета в Барселоне.

Официальный тизер появился на странице Audi в соцсети Facebook. Новое поколение Audi A1 в кузове хэтчбэк обзавелось переработанной передней панелью и новым блоком управления климат-контролем на кнопках.

Audi A1 оснастили панелью приборов в цифровом исполнении. На данный момент неизвестно, войдет ли она в базовое оснащение хэтчбэка. Главной особенностью нового поколения стал мультимедийный комплекс MMI Touch.

Поскольку в основу Audi A1 легла новая платформа MQB A0, то габариты хэтчбэка изменятся. Ожидается, что под капотом расположатся три двигателя: литровый, 1,5-литровый и 2.0-литровый производительностью 115, 200 и 250 «лошадей». С новым поколением в продажу поступит трехдверная модификация хэтчбэка.