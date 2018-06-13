В Саратове появился бесполезный пешеходный переход «в никуда»

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Возле нового бульвара Героев Отечества в поселке Солнечный-2 появился пешеходный переход, который ведёт в никуда. Снимок бесполезной «зебры» 12 июня был опубликован в сообществе «Типичный Саратов».

Жителей областного центра возмутил пешеходные переход, соединяющий тротуар с полосой земли, которая с одной стороны отделена металлическим забором, а с другой – бордюром. Пешеходы уже успели вытоптать тропинку на грунте.

Автор фотографии оставил под ней такую подпись: «В Саратове все как обычно. Вот очередной «перл» от наших дорожников. Переход в никуда около бульвара Героев Отечества». Многие пользователи оставили под фото ироничные комментарии: «Ну вы и придираетесь...Там дом еще один будет скоро, заранее и нарисовали», «Да что вы смыслите в стрит-арте! Тут заложен глубокий смысл!»

Горожане писали и о других бессмысленных элементах дорожной разметки. Так, один из комментаторов отметил, что на том же бульваре «зебра» упирается в высокий бордюр, а размещённый рядом пандус ведёт в грунт. На улице Блинова/Топольчанская пешеходный переход ведёт в столб со светофором, из-за чего людям приходится переходить дорогу по газону.