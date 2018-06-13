Илон Маск: Tesla уволит 9% сотрудников ради производства Model 3

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Исполнительный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter о сокращении 9% сотрудников компании. Такой шаг призван снизить расходы, связанные с выпуском Tesla Model 3.

Изначально Маск разослал работникам компании электронные письма с сообщением об увольнении 9% персонала, передаёт Reuters. Данное письмо оказалось в распоряжении СМИ, после чего топ-менеджер подтвердил информацию в своём Twitter.

Илон Маск назвал сокращение штата трудным решением и отметил, что оно не затронет тех, кто занимается производством седана Tesla Model 3. Отметим, что в 2010 году у известного производителя электромобилей насчитывалось 890 сотрудников, к началу нынешнего года на компанию работало уже 40 000 человек.

В 2017 году Tesla расширила штат в два раза, наняв специалистов из SolarCity и новых сотрудников ради разработки Model 3. Напомним, в конце прошлого месяца Маск рассказал, что такой седан с двумя электромоторами обойдётся минимум в 36 000 долларов.

Двухмоторная схема предусматривает, что один из двигателей отвечает за высокие динамические характеристики, а другой за обеспечение как можно большего запаса хода. Отметим, на одном заряде новинка в базовом исполнении сможет проехать 300 км.