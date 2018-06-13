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GMC Yukon 2019 получил версию Graphite Edition

Сегодня, 07:00

Американцы разработали пакет доработок под названием Graphite Edition для вседорожника GMC Yukon 2019. Новинка немного меняет внешность «вездехода», и в качестве опции делает его мощнее.

Пакет Graphite Edition доступен как для стандартного GMC Yukon 2019, так и для внедорожника с пакетом Performance. В базовом виде машина имеет 22-дюймовые колесные диски с декором Carbon Flash Metallic, черные вспомогательные подножки с глянцевыми акцентами, черную сетку в радиаторной решетке, обрамленные противотуманные огни и радиатор, черные рейлинги на крыше и черные молдинги.

GMC Yukon 2019 в версии Performance c пакетом Graphite Edition лишается мотора V8 5.3, чтобы получить 6,2-литровый агрегат производительностью 420 л.с. с пиковым крутящим моментом в 623 Нм. Этим мотором с новинкой поделился Yukon Denali. Для агрегата предусмотрена 10-АКПП с системой Magnetic Ride Control. Также в версии Performance Graphite Edition внедорожник получает черные глянцевые колесные диски и мультимедийную систему с навигатором и 8-дюймовым дисплеем.

 

Внедорожник GMC Yukon 2019 с опциональными пакетами доступен как с задним, так и с полным приводом, а также с удлиненной колесной базой. Кроме того, машина доступна с тремя оттенками кузова: черный Onyx, белый трехслойный Frost и металлик Dark Sky. Ценники новинки пока не озвучиваются, но американцы пообещали в течение лета вывести ее на рынок.

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