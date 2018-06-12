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Воронежцы объяснили брошенные на улице машины ценами на бензин

Сегодня, 18:57

Жители Воронежа всё чаще видят на улицах города брошенные машины. К примеру, недавно горожане сообщили о забытой «Волге», которая находится в Коминтерновском районе.

Бесхозные автомобили с открытыми дверями и повреждениями кузова не только портят вид в городе, но и нередко мешают проезду других транспортных средств или проходу пешеходов. В связи с этим горожане пишут о таких машинах в соцсетях.

В сообществе «Аварии| ДТП| Воронежа» один из пользователей поделился снимком «Волги», которая больше двух недель стоит открытой на улице Электросигнальная. Автор фото предположил, что машину могли угнать и бросить, либо владелец забыл, где оставил её.

В комментариях воронежцы рассказали и о других брошенных авто, к примеру, на улице Транспортная простаивает Audi 100. Пользователи обсудили и причины данного явления. Одним из вариантом стали подскочившие цены на топливо. «Бензин подорожал, вот их и бросили», – написал местный житель.

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