Воронежцы запечатлели прыгающий в пробке ВАЗ-2102

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Автомобилисты Воронежа были удивлены отечественным универсалом ВАЗ-2102, который оснастили гидравликой для «прыжков». Горожане запечатлели транспортное средство на видео, и опубликовали его в интернете.

Роликом поделился один из жителей Воронежа. Он снял сюжет видеорегистратором своего автомобиля. В кадре можно увидеть зеленый универсал ВАЗ-2102, стоящий в пробке. Из-за затора все машины стояли, и водитель «Жигулей» решил не скучать и устроил шоу.

В видеоролике можно увидеть, как автомобиль раскачивается боками. Автор сюжета, комментируя за кадром происходящее, назвал ВАЗ-2102 «двоечкой».

Воронежцы, обсуждая видеоролик в соцсетях, предположили, что зеленый ВАЗ-2102 имеет гидравлическое или пневматическое оборудование, которое позволяет совершать такие «прыжки». При этом пользователи интернета отметили, что такие доработки машины «стоят в десять раз больше» отечественного универсала. Кроме того, автомобиль напомнил горожанам американские лоурайдеры.