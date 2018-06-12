VistaNews.ru


Воронежцы запечатлели прыгающий в пробке ВАЗ-2102

Сегодня, 18:55

Автомобилисты Воронежа были удивлены отечественным универсалом ВАЗ-2102, который оснастили гидравликой для «прыжков». Горожане запечатлели транспортное средство на видео, и опубликовали его в интернете.

Роликом поделился один из жителей Воронежа. Он снял сюжет видеорегистратором своего автомобиля. В кадре можно увидеть зеленый универсал ВАЗ-2102, стоящий в пробке. Из-за затора все машины стояли, и водитель «Жигулей» решил не скучать и устроил шоу.

В видеоролике можно увидеть, как автомобиль раскачивается боками. Автор сюжета, комментируя за кадром происходящее, назвал ВАЗ-2102 «двоечкой».

Воронежцы, обсуждая видеоролик в соцсетях, предположили, что зеленый ВАЗ-2102 имеет гидравлическое или пневматическое оборудование, которое позволяет совершать такие «прыжки». При этом пользователи интернета отметили, что такие доработки машины «стоят в десять раз больше» отечественного универсала. Кроме того, автомобиль напомнил горожанам американские лоурайдеры.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Воронежец изобрел бюджетную противоугонную систему

В Воронеже ездит такси, украшенное разноцветными гирляндами

Воронежец открывал свой "Жигуль" ногами и отвёрткой

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем