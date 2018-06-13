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Новый бюджетный кроссовер Kia поступит в продажу в 2019 году

Сегодня, 05:00

В рамках автосалона в Южной Корее состоялась презентация прототипа Kia SP, который уже можно было увидеть на Auto Expo 2018 в Нью-Дели. На этот раз представители бренда назвали сроки запуска продаж новинки.

Серийное воплощение бюджетного кроссовера Kia SP поступит в продажу во второй половине следующего года. Модель сконструировали на доработанной платформе от Hyundai Creta. Производство новинки наладят в Индии на строящемся предприятии в Анантапуре, штат Андхра-Прадеш.

Товарный автомобиль предположительно получит имя Kia Tusker, поскольку это название набрало больше всего голосов от поклонников бренда на специальном портале. Кроссовер оснастили светодиодными головными фарами, которые объединяет хромированная плашка. Также стоит упомянуть неокрашенный пластиковый обвес, расширители колёсных арок и фирменную радиаторную решётку.

Оформление салона отличается от других SUV марки большим экраном на передней панели, под которой разместились виртуальная приборная панель и дисплей мультимедийного центра.

 

 

 

Ожидается, что Kia Tusker предложат с 1,4-литровым 90-сильным «турбодизелем» или 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л. с. В роли трансмиссии выступят 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, тип привода – передний.

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